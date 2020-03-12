Бой Шлеменко отменен из-за коронавируса

Поединок российского бойца ММА Александра Шлеменко был отменен из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение приняла организация RCC в связи с решением властей об ограничении массовых мероприятий.

Менеджмент организации принял решение приостановить проведение номерных турниров. Пока будут действовать ограничения на проведение массовых мероприятий лига сконцентрирует свои силы на развитии серии RCC: Intro, где выступают молодые российские бойцы.

Первый турнир пройдет уже 25 апреля в Академии единоборств РМК. Об этом заявил исполнительный директор лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

«Мы приняли решение заменить апрельский номерной турнир на турнир серии Intro. Пройдет он на арене РМК, она соответствует текущим требованиям по количеству зрителей и участников. Будем переформатировать кард под эту площадку. Кто возглавит шоу пока рано говорить, но это однозначно будет не Александр Шлеменко», — заявил Клименко.

RCC8 должен был пройти в Екатеринбурге в конце апреля на пятитысячной арене КРК «Уралец». Предполагалось, что его возглавит российский боец Александр Шлеменко. Его соперником должен был стать американец Луис Тэйлор.