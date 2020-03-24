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Бой Нурмагомедова и Фергюсона пройдет без зрителей

04:36
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Тони Фергюсон. Фото MMA Junkie
Хабиб Нурмагомедов, Дана Уайт и Тони Фергюсон. Фото MMA Junkie
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Президент UFC Дана Уайт определился с местом проведения поединка Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон. Этот бой должен стать главным на турнире UFC 249. Из-за пандемии коронавируса его не удастся провести в Бруклине. Встреча запланирована на 18 апреля.

— Я знаю, знаю, где пройдет бой, — приводит слова Уайта Yahoo! Sports. — Но я еще не готов сказать. Там не будет никаких фанатов. Это закрытое мероприятие.

Поверьте мне: мы не просто начали думать о безопасности, когда появился коронавирус. Здоровье и безопасность — это те вещи, о которых нормальным компаниям не обязательно нужно думать ежедневно. Здоровье и безопасность — это то, чем занимались задолго до коронавируса, будем заниматься и после того, как коронавирус исчезнет.

На счету 31-летнего россиянина 28 побед в 28 боях ММА. У 36-летнего американца 25 побед и 3 поражения.

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