Тай Туйваса хочет подраться со Стипе Миочичем

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Тай Туйваса (14-3) заявил, что хотел бы провести следующий бой против бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Мне бы хотелось провести следующий бой со Стипе Миочичем, — сказал Туйваса в интервью MMA Junkie. — Думаю, мы с ним будем выступать еще несколько лет. Я его уважаю и хотел бы разделить с ним октагон. У меня есть шанс, почему бы и нет? Он превосходный боец, за которым я наблюдал много лет. Мне нужно подраться с ним, чтобы проверить, на что я способен.

Сейчас у меня победная серия из 5 боев. Кроме того, я нахожусь на 3 строчке рейтинга, а он выше меня на одну строчку. Как я сказал, мне бы хотелось подраться с ним".

Туйваса в последнем бою нокаутировал Деррика Льюиса (26-9) 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, Техас.

(Давид Хачатрян)