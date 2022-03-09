Алекс Перейра: «Адесанья боится меня»

Экс-чемпион Glory в двух весовых категориях Алекс Перейра (4-1) заявил, что он может в третий раз побить чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью (22-1).

«Мне труднее добраться до него, чем победить, — сказал Перейра в подкасте MMA Fighting. — Он знает это. Знает, что я побью его, ведь я одолел его дважды. Он не хочет боя со мной. Адесанья думал, что больше никогда меня не увидит, и чувствовал себя комфортно. Я смотрел его бой с Уиттакером. Наблюдая за его движениями, я наперед знал, что он собирается выкинуть. Читал каждое его движение. Я знаю, как победить его, поэтому он боится меня».

Перейра дебютировал в UFC 6 ноября 2021 года на UFC 268, одолев Андреаса Михайлидиса (13-5) техническим нокаутом во втором раунде.

13 марта на UFC Fight Night 203 Перейра подерется с Бруну Силвой (22-6).