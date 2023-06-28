Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:56

Чимаев остановил интервью после вопроса о Кадырове

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев остановил интервью после вопроса о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.

«Постойте. Он президент моей земли. В Швеции есть король, так ведь? Если король скажет мне прийти и поужинать с ним, я приду. Я выражу уважение королю. Кадыров — президент моей земли, и я его уважаю. Когда он зовет меня на ужин, я иду.

Если я поеду в США и президент пригласит меня — я поеду. Какого мое мнение о Кадырове? Я спортсмен», — сказал Чимаев в интервью шведскому изданию Expressen.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Источник: Expressen
Рамзан Кадыров
Хамзат Чимаев
ММА
Читайте также
«Недостойна рукопожатия». Как американка травила Юлию Ефимову на Олимпиаде в Рио
Муж олимпийской чемпионки Липницкой приехал в отпуск из зоны СВО
Псковский губернатор Ведерников: среди погибших 24 июня летчиков был экипаж Ка-52
В пригороде Парижа начались беспорядки после убийства подростка полицейским
В тайге в Амурской области потерялся 10-летний ребенок
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артем Резников оценил шансы Вартаняна в UFC: «В топ-5 вошел бы»
Новости
RSS RSS
Все новости