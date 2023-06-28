Чимаев остановил интервью после вопроса о Кадырове

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев остановил интервью после вопроса о главе Чеченской республики Рамзане Кадырове.

«Постойте. Он президент моей земли. В Швеции есть король, так ведь? Если король скажет мне прийти и поужинать с ним, я приду. Я выражу уважение королю. Кадыров — президент моей земли, и я его уважаю. Когда он зовет меня на ужин, я иду.

Если я поеду в США и президент пригласит меня — я поеду. Какого мое мнение о Кадырове? Я спортсмен», — сказал Чимаев в интервью шведскому изданию Expressen.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.