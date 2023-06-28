Артем Резников оценил шансы Вартаняна в UFC: «В топ-5 вошел бы»

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) в интервью «СЭ» высоко оценил шансы победителя Гран-при ACA в легком весе Эдуарда Вартаняна (25-4) в UFC.

«Эдик в топ-пять, я думаю, вошел бы. Да, в топ-5. Я думаю, вошел бы, — сказал Резников «СЭ». — Какая у него грамотная работа! Он дышит, физически хорош. Он грамотно действует. Посмотрите мой бой с Эдиком и бой с Юсуфом — абсолютно другая работа, абсолютно. Два других бойца в клетке. Есть бойцы, которые делают то, что умеют. А Эдик делает то, что нужно делать».

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.