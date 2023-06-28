Джош Томсон предостерег Топурию: «Тебе стоит осторожнее подбирать слова»

Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) считает, что Илия Топурия (14-0) должен провести еще один бой, прежде чем драться за титул чемпиона.

«Он [Топурия] сказал, что хочет драться с Максом Холлоуэем в Испании. В противном случае — ждать своего титульного шанса, — отметил Томсон в подкасте Weighing In. — Тебе стоит осторожнее подбирать слова. Ты слишком далеко в рейтинге, приятель. Есть еще много парней высокого уровня, которые стоят впереди тебя. Ему нужно дать бойца вроде Брайана Ортеги, Макса Холлоуэя или проигравшего в бою Волка и Яира.

Когда ты начинаешь заводить разговор о том, что будешь драться только в Испании или ждать боя за титул, то Дана принимает это к сведению. Я помню, как разговаривал с Джо Сильвой, и он говорил: «Давай, жди, приятель, ты просидишь без боев шесть-восемь месяцев, а потом я дам тебе кого-то, кого ты не хочешь. Если ты откажешься, я снова заставлю тебя ждать». Будь осторожен, парень, будь осторожен".

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.