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Джош Томсон предостерег Топурию: «Тебе стоит осторожнее подбирать слова»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) считает, что Илия Топурия (14-0) должен провести еще один бой, прежде чем драться за титул чемпиона.

«Он [Топурия] сказал, что хочет драться с Максом Холлоуэем в Испании. В противном случае — ждать своего титульного шанса, — отметил Томсон в подкасте Weighing In. — Тебе стоит осторожнее подбирать слова. Ты слишком далеко в рейтинге, приятель. Есть еще много парней высокого уровня, которые стоят впереди тебя. Ему нужно дать бойца вроде Брайана Ортеги, Макса Холлоуэя или проигравшего в бою Волка и Яира.

Когда ты начинаешь заводить разговор о том, что будешь драться только в Испании или ждать боя за титул, то Дана принимает это к сведению. Я помню, как разговаривал с Джо Сильвой, и он говорил: «Давай, жди, приятель, ты просидишь без боев шесть-восемь месяцев, а потом я дам тебе кого-то, кого ты не хочешь. Если ты откажешься, я снова заставлю тебя ждать». Будь осторожен, парень, будь осторожен".

Илия Топурия (слева) против Джоша Эмметта. Топурия устроил декласс непробиваемому американцу. Теперь грузин подерется за пояс UFC?

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Илия Топурия
UFC
ММА
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