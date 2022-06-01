Боец UFC Фахретдинов рассказал, как Тактаров стал его секундантом

Боец UFC Ринат Фахретдинов в интервью «СЭ» подтвердил, что первый российский чемпион UFC Олег Тактаров будет его угловым в бою с Андреасом Михайлидисом на турнире UFC Fight Night 207, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 5 июня.

«Он приедет завтра вечером. Он позвонил моему старшему товарищу. Будет! Идея родилась у моего старшего товарища, брата, руководителя Татарского спортивного союза Марата Капкаева. Они дружат давно, даже в каких-то фильмах в Америке снимались. И он говорит: «Слушай, у меня идея — пригласить [Тактарова] в угол». Я: «Отличная идея! Давай сделаем это». Мы с [Тактаровым] переписываемся, созваниваемся, но еще ни разу не виделись.

Что Тактаров писал в личку? Я как-то выложил фотку в смокинге, а он: «Ринат, вот это твой стиль. Вот это тебе идет, а то постоянно в джинсах и футболке. Вот это твой стиль, придерживайся его!» Это фотосессия у меня была. Я ему: «Хорошо, но куда мне в смокинге ходить? В зал? У меня зал-дом, зал-дом».