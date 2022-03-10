Роберт Уиттакер планирует вернуться в июне. Соперником, вероятно, станет Марвин Веттори

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер хочет провести следующий поединок в июне.

«Мой последний пост в Twitter 100% касался только среднего веса, — сказал Уиттакер на шоу The MMA Hour. — Люди не понимают, насколько много я вешу между боями. Мой вес колеблется в пределах 97-99 кг. Когда я дрался в полусреднем, я весил поменьше, но в те годы я был гораздо моложе, прошло почти 10 лет.

Этим постом я только имел в виду, что мое возвращение будет быстрее, чем обычно у меня получается. Мне предложили возможность, и я согласился. Пока просматривается июнь, планирую провести три боя в этом году. Сингапур? Пока не знаю, но был бы не против подраться так близко к дому. Это всего лишь 6-часовой полет для меня.

Веттори? Это соперник из топ-5, с кем я пока не дрался. Ничего не подтверждаю, но если бы я выдвигал догадки, то назвал бы его имя. Могу сказать, что переговоры по бою близки к завершению, стороны уже почти подтвердили участие".

12 февраля Уиттакер проиграл единогласным решением Израэлю Адесанье на UFC 271 в Хьюстоне.