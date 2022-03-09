Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:14

Генри Сехудо: «Готов подраться с Максом Холлоуэем»

Сехудо заявил о готовности вернуться в UFC
Давид Хачатрян

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) готов вернуться в UFC, если ему организуют бой либо с Максом Холлоуэем (23-6), либо с Александром Волкановски (23-1).
«Если я вернусь, то готов подраться с Максом Холлоуэем, — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу The Underground. — Если мне не дадут Волкановски, пусть организуют бой с Холлоуэем. Если они хотят, чтобы я подрался с кем-нибудь прежде, чем получить право драться за титул, дайте мне Холлоуэя. Я знаю, что побью его, а затем подерусь с Волкановски.
Мне интересно, что думает Холлоуэй на счет нашего с ним боя. Я уважаю его и знаю, насколько он хорош. Он опасен, вот почему мне бы хотелось подраться с ним. Надеюсь, что Макс воспримет мои слова всерьез. Это тот путь, по которому я бы хотел пройти... Дайте мне Холлоуэя или Волкановски».
Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.

Генри Сехудо
ММА
0
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс Перейра: «Адесанья боится меня»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости
Загрузка...