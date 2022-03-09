Генри Сехудо: «Готов подраться с Максом Холлоуэем»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) готов вернуться в UFC, если ему организуют бой либо с Максом Холлоуэем (23-6), либо с Александром Волкановски (23-1).

«Если я вернусь, то готов подраться с Максом Холлоуэем, — сказал Сехудо в интервью YouTube-каналу The Underground. — Если мне не дадут Волкановски, пусть организуют бой с Холлоуэем. Если они хотят, чтобы я подрался с кем-нибудь прежде, чем получить право драться за титул, дайте мне Холлоуэя. Я знаю, что побью его, а затем подерусь с Волкановски.

Мне интересно, что думает Холлоуэй на счет нашего с ним боя. Я уважаю его и знаю, насколько он хорош. Он опасен, вот почему мне бы хотелось подраться с ним. Надеюсь, что Макс воспримет мои слова всерьез. Это тот путь, по которому я бы хотел пройти... Дайте мне Холлоуэя или Волкановски».

Сехудо завершил карьеру 9 мая 2020 года на UFC 249, когда выиграл Доминика Круза (24-3) техническим нокаутом во втором раунде.