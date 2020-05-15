Боец ММА рассказал о необычной пневмонии в Дагестане

Чемпион Fight Nights Global в полулегком весе Мухаммед Эминов (12-1) рассказал «СЭ», что заболел пневмнией с необычными симптомами. Ранее он выложил в Instagram фотографию, которую подписал так: «Словил пневмонию, хотя был первым, кто не верил в вирус».

— Видимо, я все-таки контактировал с людьми, которые болели или переболели, — отметил 23-летний Эминов. — И во-вторых, как-то я бегал на стадионе, тренировался, сильно вспотел и так получилось, что домой сразу попасть не получилось. Пришлось на улице остаться, были кое-какие разговоры с ребятами. Было очень ветрено, и я сам не заметил, как очень сильно промерз, аж начал дрожать. Когда пришел домой, то почувствовал, что меня уже знобит. В общем, очень сильно я промерз.

— Что врачи говорят, тест на коронавирус делали?

— Тест не делал. Здесь нам всем с тестами отказывают. У нас тут какой-то вирус непонятной пневмонии ходит в республике. Люди умирают от него почти каждый день. Я сделал МРТ, в заключении врачей сказали, что у меня правосторонняя пневмония, 25 процентов поражения.

— Как лечитесь?

— Тяжелыми антибиотиками. Без госпитализации, больницы все забиты. Однозначно, это не обычная пневмония. Ее не лечат так, как обычную. У меня была пневмония лет пять назад, двусторонняя, мне ее вылечили довольно быстро. У этой пневмонии чуть другие симптомы. Это что-то другое. Не буду утверждать, что это Covid-19, но что-то другое ходит в республике. Да и в стране, наверное. Потому что симптомы как при пневмонии, но немножко отличаются все-таки.

— Чем отличаются от обычной пневмонии?

— Тем, что температура не понижается. Даже после антибиотиков. Кашель появился на четвертый день. Горло не болит, мокроты нет. Что-то такое, интересное.

— Как идет процесс выздоровления?

— Сегодня уже лучше. Сегодня температура спала, причем без всяких жаропонижающих. С каждым днем иду на поправку. (Михаил Потапов)