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Александр Волков: «Смутные времена наступили в тяжелом весе»

Давид Хачатрян
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Российский боец UFC Александр Волков (34-9) считает, что в тяжелом дивизионе UFC можно ввести временный пояс. Однако россиянин не знает, кто будет за него драться.

«Организация боя за временный пояс в тяжелом дивизионе была бы логична, — сказал Волков на пресс-конференции перед UFC Fight Night 204 в Лондоне. — Временный пояс немного сдвинул бы ситуацию. Вопрос только в том, кто бы за него дрался. У Гана был шанс подраться за пояс. Туиваса только появился в топ-3, неожиданно для всех. Смутные времена наступили в тяжелом весе. Но тем интереснее, тем больше будет вызовов, появляться новых имен. Логично было бы сделать временный пояс, но непонятно, кто за него будет драться».

Волков выступит 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне в главном событии вечера. Его оппонентом станет британец Том Аспиналл (11-2).

Александр Волков (единоборства)
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