Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:18

Джастин Гейджи: «Бой с Конором? Не хочу драться с тем, кто читерит, принимая стероиды»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Третий номер рейтинга UFC в легком весе Джастин Гейджи (25-4) рассказал, почему он не заинтересован в поединке с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6).

«Нравится ли мне, что теперь Конор хочет боя со мной? Да мне плевать. Мне нравиться драться в громких боях, но я не хочу драться с тем, кто принимает стероиды. Я никогда в жизни не принимал стероиды. Может быть, я начну, когда завершу карьеру. Но я не хочу драться с тем, кто читерит, принимая стероиды», — сказал Гейджи на пресс-конференции.

Гейджи нокаутировал Дастина Порье (29-8) во втором раунде. Бой состоялся 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

Джастин Гейджи
Конор Макгрегор
UFC
ММА
0
Читайте также
«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью во втором туре РПЛ, Семак получил красную карточку
МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?
Очевидцы урагана в Марий Эл рассказали о противостоянии стихии
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алекс Перейра — Ян Блахович: видео обзор и лучшие моменты боя UFC 291

Ян Блахович — о поражении от Перейры: «Шайка воров, они меня обокрали»
Новости
RSS RSS
Все новости