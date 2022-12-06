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Сегодня, 14:49

Биспинг назвал бой Томпсона и Холланда одним из лучших в UFC

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в среднем весе и аналитик Майкл Биспинг (30-9) заявил, что поединок Стивена Томпсона (17-6) и Кевина Холланда (23-9) в минувшем турнире UFC является, возможно, лучшим боем в истории лиги.

«Бой Стивена Томпсона и Кевина Холланда, возможно, лучший бой, который мы когда-либо видели в UFC. И я понимаю, что это громкие слова. «Биспинг, ты с ума сошел», — ответите мне вы. Но это был забавный бой. Я беру во внимание технику, которую показал в бою Стивен Томпсон, зрелищность, жесткость и выступление Кевина Холланда. В этом противостоянии сохранялась интрига», — отметил Биспинг на своем YouTube-канале.

Томпсон победил Холланда техническим нокаутом в четвертом раунде. Холланд не смог выйти на заключительный раунд. Также бойцы получили бонусы за «Бой вечера» в размере 50 тысяч долларов. Турнир UFC on ESPN 42 состоялся 3 декабря в Орландо, США.

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