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Сегодня, 15:44

Соннен назвал самого сложного соперника для Джонса

Давид Хачатрян
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Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-3) может встретиться с Джоном Джонсом (26-1), если поединок Джонса с Франсисом Нганну (17-3) сорвется.

«Самый сложный соперник для Джонса — это Кертис Блейдс. Ходили даже разговоры об организации этого поединка. Если Джон и Франсис не договорятся о бое в марте, то Джон подерется с Кертисом», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Блейдс в прошлом бою одолел Тома Аспиналла (12-3) техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.

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