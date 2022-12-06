Соннен назвал самого сложного соперника для Джонса

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен считает, что четвертый номер рейтинга тяжеловесов UFC Кертис Блейдс (17-3) может встретиться с Джоном Джонсом (26-1), если поединок Джонса с Франсисом Нганну (17-3) сорвется.

«Самый сложный соперник для Джонса — это Кертис Блейдс. Ходили даже разговоры об организации этого поединка. Если Джон и Франсис не договорятся о бое в марте, то Джон подерется с Кертисом», — сказал Соннен на своем YouTube-канале.

Блейдс в прошлом бою одолел Тома Аспиналла (12-3) техническим нокаутом в первом раунде. Турнир состоялся 23 июля в Лондоне, Великобритания.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив спорным единогласным решением судей.