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Сегодня, 13:56

Нейт Диас отреагировал на перепалку Конора Макгрегора и Дастина Порье

Давид Хачатрян
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37-летний американский экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) высмеял словесную перепалку Конора Макгрегора (22-6) и Дастина Порье (29-7), которые пообещали в Twitter подраться друг с другом.

«Вас обоих постоянно нокаутируют», — написал Диас в Twitter.

«С тобой я тоже подерусь. Но сначала я похороню Порье», — ответил Макгрегор в Twitter.

Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в первом раунде 10 июля 2021-го на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Дастин Порье
Конор Макгрегор
Нейт Диас
ММА
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