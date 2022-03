Кевин Ли про бойцов UFC: «Отстойно быть знаменитым, но не быть богатым»

Бывший претендент на титул UFC Кевин Ли (18-7) рассказал, что у него нет обиды на UFC. Также он добавил, что условия для него в Eagle FC лучше, чем те, что были в UFC.

«Я не злюсь на UFC, — сказал Ли в подкасте The Fighter vs. The Writer — Мой уход случился в правильное время. Они многому меня научили. Я получил в UFC большой опыт. Они делают большую работу по продвижению бойцов, но отстойно быть знаменитым и при этом не быть богатым. Здесь в США доллар ценится больше всего на свете. Сначала стань богатым, а потом знаменитым.

Когда я общаюсь с молодыми бойцами, я говорю, что UFC больше не лидер. Если вы хотите обеспечить себя и свою семью, то стоит рассмотреть другие варианты. В Eagle FC мои условия в два раза лучше тех, что были в UFC. Это классно. Не могу жаловаться".

Ли проведет свой следующий поединок против Диего Санчеса (33-13) 11 марта на Eagle FC 46 в Майами, Флорида. В последний раз Ли дрался против Даниэля Родригеса (16-2) 28 августа 2021 года на UFC on ESPN 30. Тот бой Ли проиграл единогласным решением судей.