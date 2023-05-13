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Сегодня, 01:39

Усман Нурмагомедов узнал имя соперника по полуфиналу Гран-при Bellator

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Определился следующий соперник российского бойца Bellator Усмана Нурмагомедова. Им стал американец Брент Примус — бой состоится в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

В четвертьфинале Гран-при Примус победил француза Мансура Барнауи единогласным решением судей, благодаря чему получил возможность побиться с Нурмагомедовым, который владеет чемпионским поясом в легком весе.

Предыдущий бой Усмана Нурмагомедова состоялся 10 марта против Бенсона Хендерсона. Россиянин победил удушающим приемом в первом раунде.

Усман Нурмагомедов
ММА
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