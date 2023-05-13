Усман Нурмагомедов узнал имя соперника по полуфиналу Гран-при Bellator

Определился следующий соперник российского бойца Bellator Усмана Нурмагомедова. Им стал американец Брент Примус — бой состоится в рамках полуфинала Гран-при Bellator.

В четвертьфинале Гран-при Примус победил француза Мансура Барнауи единогласным решением судей, благодаря чему получил возможность побиться с Нурмагомедовым, который владеет чемпионским поясом в легком весе.

Предыдущий бой Усмана Нурмагомедова состоялся 10 марта против Бенсона Хендерсона. Россиянин победил удушающим приемом в первом раунде.