Василевский и Влад «Белаз» проведут реванш 22 ноября в Нижнем Новгороде на турнире Ural FC 9

Россиянин Вячеслав Василевский и белорус Владислав Ковалев по прозвищу «Белаз» 22 ноября проведут реванш. Трехраундовый бой состоится в Нижнем Новгороде в рамках главного события турнира Ural FC 9. Он пройдет по специальным правилам Ural FC — поединки по правилам ММА только в стойке.

Первое противостояние Василевского и «Белаза» возглавило Ural FC 6, который прошел 1 марта в Москве. Тогда победа досталась Вячеславу раздельным решением судей, но команда Ковалёва подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

Для Ковалева предстоящий поединок станет четвертым в Ural FC. Помимо встречи с Василевским, «Белаз» дважды выступил по правилам ММА в рамках шоу Лиги. Шестикратный чемпион мира по боевому самбо 36-летний Василевский в ММА одержал 36 побед при девяти поражениях.