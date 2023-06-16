Бадаев: «Борьба Резникова значительно лучше, чем у Вартаняна»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил уровень борьбы Эдуарда Вартаняна и Артема Резникова.

«Борьба у Резникова значительно лучше, чем у Вартаняна. Он боролся на уровне мастера спорта международного класса и прекрасно адаптировал борьбу к ММА. У него очень быстрые проходы в ноги под низким углом — тяжело от этого защититься. Плюс он очень хорошо проходит в одну ногу. Проходы в две ноги более силовые, и от них легче защититься таким, как Вартанян. Но когда проходишь в одну ногу, причем по диагонали, это тяжело увидеть и остановить, особенно если это происходит в центре клетки, а не у сетки, где у Эдика больше опций для защиты и атаки. Поэтому борьба Резникова лучше», — приводит слова Бадаева «РБ Спорт».

Вартанян и Резников проведут бой в турнире ACA 159. Турнир состоится 16 июня в Сочи.

Ранее президент АСА Алексей Яценко говорил, что победитель финального боя получит 200 тысяч долларов. Суммарный призовой фонд Гран-при составит более 800 тысяч долларов.