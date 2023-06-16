Бадаев: «Ощущение, что Вартанян прошел свой пик. Сейчас время Резникова»

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев считает, что Эдуард Вартанян прошел свой пик в 2010-х годах.

«Но, на мой взгляд, это время Резникова. Десятые годы — время Вартаняна, 20-е — Резникова. Да, кто-то видел, как Артем сдавался и проигрывал, но и Эдик проигрывал досрочно, засыпал в бою с Баговым, уходил в нокаут. Если брать последнюю стадию их карьеры, есть ощущение, что Резников на пике возможностей, а Вартанян свой пик прошел. Бывает ли у бойца два пика? Хабиб говорит, что нет. Если нужно отдавать предпочтение в мотивации, то выберу Резникова», — сказал Бадаев «РБ Спорт».

Вартанян и Резников проведут бой в турнире ACA 159. Турнир состоится 16 июня в Сочи.

Ранее президент АСА Алексей Яценко говорил, что победитель финального боя получит 200 тысяч долларов. Суммарный призовой фонд Гран-при составит более 800 тысяч долларов.