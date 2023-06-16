Раисов: «Бой с Матмуратовым будет мне интересен, если он победит бойцов с хорошими борцовскими качествами»

Российский боец Юсуф Раисов сообщил, что поединок с Александром Матмуратовым станет для него актуальным, если последний одержит победы над базовыми борцами.

«Матмуратов — хороший парень. Свой вопрос с ним решил, — цитирует MMA.Metaratings.ru Раисова. — Вопрос был принципиальный. С ним на поединок согласился, потому что не было другого соперника. Мы с ним пообщались еще в гостинице до нашего совместного интервью. Я ему дал понять свою точку зрения. После того, как я снялся, позвонил ему, потому что посчитал, что так будет по-мужски. Человек готовился, а я до последнего хотел поединок спасти. Сам знаю, что такое, когда соперник снимается в день боя. Я снялся за три дня и надеялся, что кто-то из бойцов выйдет с ним. Поединок с Матмуратовым будет мне интересен, если он победит бойцов с хорошими борцовскими качествами. Я желаю ему успеха».

Раисов был вынужден отказаться от боя с Матмуратовым на ACA 158 из-за травмы. Поединок должен был состояться 2 июня.