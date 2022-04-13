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Сегодня, 10:51

Веласкес сделал первое заявление после ареста

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) впервые с момента ареста сделал публичное заявление, отблагодарив всех тех, кто поддержал его и его семью.

«Моя семья и лично я никогда не сможем отблагодарить всех, кто выразил поддержку, — сказано в сообщении Веласкеса в Twitter. — Мы всегда будем благодарны вам за это. Ваши самоотверженные действия и добрые слова придавали мне сил в эти мрачные времена.

Это сложная история, и дело продвигается медленно. Пусть Господь даст сил истинным жертвам дойти до конца. С помощью правды справедливость наконец восторжествует и начнется исцеление. Я никогда не перестану любить своих близких и всех вас. Спасибо за вашу любовь".

Веласкес был арестован 1 марта в связи с покушением на убийство. Американец преследовал 43-летнего Гарри Юджина Гуларте, который ранее обвинялся в растлении малолетнего. Гуларте надругался над дочерью Веласкеса.

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