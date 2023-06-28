Артем Резников: «Реванша с Вартаняном, скорее всего, не будет»

Финалист Гран-при ACA в легком весе Артем Резников (24-7) заявил, что у него нет желания во что бы то ни было провести реванш с Эдуардом Вартаняном (25-4).

«Реванша, скорее всего, не будет, — сказал Резников «СЭ». — Я не гонюсь за реваншем, у меня были поражения и до Эдика. Я ни одно поражение не реваншировал. Я отношусь к этому, как к спорту, а не как к личному. Я хочу пояс АСА, и если им будет владеть Эдик, то буду хотеть реванша с ним».

Вартанян победил Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и выиграл Гран-при в легком весе. Бой состоялся 16 июня на ACA 159 в Сочи.