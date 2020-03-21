Армянский боец UFC объяснил, почему у Фергюсона нет шансов в бою с Хабибом

Боец UFC Арман Царукян (14-2), в UFC представляющий Армению, в интервью «СЭ» дал прогноз на бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

— Считаю, что Фергюсон стилистически удобен для Хабиба, — сказал Царукян. — У него нет нокаутирующего удара. У него нет страшного джиу-джитсу — что он сделает болевой или удушающий. Не понимаю, за счет чего он может выиграть. Может быть, рассечет. Ну и что? Передышит Хабиба? Но Хабиб тоже очень хорошо дышит. Думаю, Хабиб не даст ему шансов.

— Фергюсон очень хороший спортсмен, — отметил армянин. — Но я его сравниваю с Хабибом. Если бы он дрался с кем-нибудь другим, я бы уже по-другому говорил. В бою с Ковбоем он (Фергюсон) очень даже хорошо дрался. Думаю, что он все еще на пике.

На счету 31-летнего чемпиона UFC в легком весе Нурмагомедова 28 побед в 28 боях. У 36-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения. Бой между ними запланирован на 18 апреля. Место проведен я поединка еще не определено. (Илья Андреев)