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Армен Петросян победил Эй Джея Добсона на UFC 280

Давид Хачатрян
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31-летний армянский боец Армен Петросян (8-2) одержал победу над 30-летним американцем Эй Джеем Добсоном (6-2) единогласным решением судей.

Бой преимущественно прошел в стойке. Добсон нанес Петросяну рассечение на лице уже в первом раунде. Поединок состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петросян дебютировал в UFC с поражения. 9 июля он проиграл Кайо Борральо (12-1) единогласным решением судей. Бой состоялся на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

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