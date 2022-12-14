Минеев: «Хотелось бы больше участия Федора Емельяненко в жизни ММА»

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал о своем отношении к легендарному тяжеловесу Федору Емельяненко.

«Федор Владимирович вернулся к тому, чтобы руководить федерацией смешанных боевых единоборств (Союзом ММА России. — Прим. «СЭ»). Хотелось бы больше его участия в жизни смешанных единоборств. Он развивает свой клуб [Fedor Team], успешно занимается своими бойцами. Успешный клуб, успешно выступает, но нас гораздо больше, чем парней в его клубе. Мы все начали заниматься единоборствами, глядя на его бои. Он был кумиром миллионов. И сейчас, когда выстроена такая большая структура, как Союз ММА, нам бы, наверное, его как президента хотелось бы видеть чаще», — сказал Минеев в интервью «СЭ».

В последнем поединке, который состоялся 18 ноября в Москве, Минеев техническим нокаутом выиграл у бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса. Бой проходил по правилам кикбоксинга.