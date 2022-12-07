Бой Овинса Сент-Прю и Антонио Троколи на UFC 282 отменен

39-летний Овинс Сен-Прю (26-16) не сможет принять участие на UFC 282 — его соперник Антонио Троколи (12-3) снялся с боя из-за проблем с визой, пишет Sherdog.

Матчмейкеры лиги не смогли найти Троколи замену. Изначально Сент-Прю должен был подраться с Александром Густафссоном (18-8), но швед также снялся с боя.

В своем последнем поединке Сен-Прю выиграл у Маурисио Руа (27-13) раздельным решением судей. Бой прошел 7 мая на UFC 274 в Финиксе, США.