Али Абдель-Азиз намекнул, что Сехудо может стать секундантом Петра Яна

Известный менеджер Али Абдель-Азиз ответил Петру Яну на его предложение к Генри Сехудо выступить секундантом россиянина на UFC 273. По мнению Абдель-Азиза, присутствие Сехудо в углу Яна точно не понравится Алджамейну Стерлингу.

«Генри Сехудо будет в Джексонвилле на турнире. Он будет секундировать Кевина Гастуллума, Марка Мадсена и Корейского Зомби. Стерлингу не понравится это [если Сехудо будет секундировать Яна]», — написал Петру Яну Али Абдель-Азиз в Twitter, добавив смеющийся смайлик.

Ранее Ян заявил, что его секундантам не дали визы. «Им отказали в посольстве. Поэтому пока не знаю, кто будет у меня в углу», — писал российский боец. Вскоре после этого он обратился к Сехудо: «Эй, тренер Генри Сехудо. Какие планы на 9 апреля?»

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 апреля по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле (Флорида, США). Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.