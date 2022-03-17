Петр Ян предложил Генри Сехудо быть его секундантом на UFC 273

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян предложил бывшему двойному чемпиону UFC Генри Сехудо побыть его секундантом на UFC 273 в бою против Алджамейна Стерлинга.

«Эй, тренер Генри Сехудо. Какие планы на 9 апреля?» — написал Ян в Twitter, комментируя пост о том, что секундантов россиянина не пустили в США.

Ранее Ян заявил, что его секундантам не дали визы. «Им отказали в посольстве. Поэтому пока не знаю, кто будет у меня в углу», — писал российский боец.

Реванш между Яном и Стерлингом состоится 9 апреля (в ночь на 10 по московскому времени) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.