Александр Волков: «Том Аспиналл будет в топ-5, у Сергея Павловича тоже большое будущее»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков в интервью «СЭ» поделился мнением о восходящих проспектах своего дивизиона.

«Аспиналл — неплохой боец, думаю, скоро будет входить в топ-5 дивизиона. Достаточно хорошие навыки у него в ударной технике и борьбе. Хороший, конкурентный боец. Романов и Павлович? Все ребята крепкие. С Романовым я лично не знаком, но видел из поединка, что у него хорошая борьба.

Интересно было бы посмотреть его против сильных, универсальных соперников, которые немножко выше в рейтинге. Что касается Сергея Павловича, то это очень крепкий боец с большим будущим, сильный физически. У него была небольшая травма, из-за чего возник перерыв, но сейчас он уже тренируется. Надеюсь, скоро вернется».

30 октября Волков подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.