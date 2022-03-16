Александр Волков: «Буду стараться закончить бой против Аспиналла досрочно»

Боец тяжелого веса UFC Александр Волков поделился ожиданиями от поединка с Томом Аспиналлом в Лондоне.

«Я следил за Томом Аспинэллом практически с самого его появления в UFC, одна из его крупных побед — это победа над Андреем Орловским. Я вижу, что как боец он готов находиться в топе UFC достаточно долго, я люблю такие бои, они меня подстегивают на развитие, на то, чтобы развивать свои навыки. Независимо, на какой строчке он сейчас — это классный бой для меня. Буду стараться закончить бой досрочно, но не всегда, когда бойцы равны по силам — получается закончить бой досрочно, найти момент», — сказал Волков на медиа-дне к UFC London.