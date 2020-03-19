Александр Волков: «Не впадайте в панику из-за коронавируса»

Российский боец UFC Александр Волков отметил, что карантин из-за пандемии коронавируса в мире скажется на его подготовке к бою с Кертисом Блейдсом. Поединок пройдет 20 июня в канадском Саскатуне.

«В Москве снова предновогодняя суета. Все закупаются продуктами и готовятся к двухнедельным каникулам. Карантинные меры, конечно, скажутся на качестве моего этапа подготовки к бою, но мы с командой сделаем все возможное, что бы результативность подготовки не изменилась. Не воспринимайте информацию о вирусе, как малозначительную, но и тем более не впадайте в панику. Сохраняйте здравомыслие, соблюдайте правила гигиены, ограничьте посещение общественных мест. Сейчас это не проблема только заболевших, а наша общая ответственность. Не болейте!» — написал Волков в Instagram.

31-летний Волков провел 38 боев, в которых одержал 31 победу, 20 из которых нокаутом. 29-летний Блэйдс выиграл 13 поединков из 16, 10 раз победив нокаутом.