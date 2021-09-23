Александр Волков: «Команда у меня топ. Как могут оценивать люди, которые не погружены в лагерь?»
01:30
Пятый номер тяжелого веса UFC Александр Волков ответил на критику его тренерского штаба и зала.
«Команда у меня — топ, — говорит боец на YouTube-канале «Александр Волков». — Люди, которые не погружены в лагерь, как они могут оценивать? У нас достаточно много занимается ребят, в том числе, кто выступает в UFC, много ребят приезжает, кто дерется и в других промоушенах. У меня в команде мною занимается 5 тренеров по разным дисциплинам».
26 июня Волков проиграл Сирилу Гану единогласным решением на UFC Fight Night. 30 октября россиянин подерется с Марчином Тыбурой на UFC 267.
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