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Александр Емельяненко процитировал слова брата Федора после поражения

22:48
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Российский боец ММА Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights. Сантос одержал победу над Емельяненко в первом раунде болевым приемом.

«Как сказал мой брат Федор, кто не падал, тот не вставал», — заявил после боя Емельяненко.

Емельяненко потерпел 9-е поражение в карьере при 28 победах, Сантос одержал 16-ю победу при 6 поражениях.

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Иван Шитик все материалы автора
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