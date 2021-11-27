Александр Емельяненко процитировал слова брата Федора после поражения
22:48
Российский боец ММА Александр Емельяненко уступил бразильцу Марсио Сантосу на турнире AMC Fight Nights. Сантос одержал победу над Емельяненко в первом раунде болевым приемом.
«Как сказал мой брат Федор, кто не падал, тот не вставал», — заявил после боя Емельяненко.
Емельяненко потерпел 9-е поражение в карьере при 28 победах, Сантос одержал 16-ю победу при 6 поражениях.
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