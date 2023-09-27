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Сегодня, 08:11

Менеджер Александра Емельяненко назвал сроки его возвращения в бои

Давид Хачатрян
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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко (28-9), заявил, что Емельяненко может подраться в конце октября против Джеффа Монсона (61-27).

«На Монсона в октябре Сашу хватит. Хотя, возможно, плечо еще не до конца заживет, плюс его реабилитационный процесс подразумевает нахождение в центре. Так что, возможно, не сойдут графики, хотя нельзя ничего исключать. Но мы все?таки рассчитываем провести бои в ноябре и/или в декабре», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

26 мая Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Некоторые зрители раскритиковали организаторов за то, что Емельяненко вышел на бой в неспортивном состоянии.

Источник: https://matchtv.ru/boxing
Александр Емельяненко
Джефф Монсон
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