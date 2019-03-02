Александр Емельяненко покаялся в суде. Видео

Российский боец ММА Александр Емельяненко после сегодняшнего заседания суда отказался давать подробные комментарии на камеру. Спортсмен попросил отключить видеозапись, однако часть его "интервью" оказалась записана.

- Давайте, если вам не трудно, я не буду делать это при видеозаписи. Для того чтобы впоследствии фанаты не..., - приводит слова Емельяненко Mash.

Напомним, что сегодня в ходе заседания суда в Кисловодске по делу о ДТП Емельяненко раскаялся в неповиновении сотрудникам полиции.

В пятницу Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил "СЭ" глава RCC Николай Клименко, запланированный на 4 мая бой Емельяненко пока не отменен.

Дебоши, ДТП, пьяные драки. Все скандалы с Александром Емельяненко