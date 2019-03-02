Александр Емельяненко в суде объяснил свое поведение и раскаялся

Российский боец ММА Александр Емельяненко в ходе заседания суда в Кисловодске раскаялся в неповиновении сотрудникам полиции.

Сегодня будет рассматриваться административное дело по статье КоАП РФ "неповиновение сотруднику полиции", остальные материалы в суд пока не поступили.

– Каюсь, был не прав... раскаиваюсь в содеянном, – цитирует "Р-Спорт" Емельяненко. – Чем объясняю свое поведение? Тем состоянием, в котором был.

В пятницу Емельяненко пытался скрыться от эвакуаторщиков, которые хотели убрать его машину. В результате этого спортсмен попал в ДТП и разбил два автомобиля. Затем он заперся в машине и отказывался выходить. Полицейским пришлось доставать его из автомобиля силой. Спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения.

​По данным МВД, в отношении водителя были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги", "невыполнение водителем законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения" и о "неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции". По данным ведомства, в отношении правонарушителя собран материал по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти" и направлен по подследственности для принятия процессуального решения.

Как сообщил "СЭ" глава RCC Николай Клименко, запланированный на 4 мая бой Емельяненко пока не отменен.

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