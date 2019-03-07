Александр Емельяненко лишен водительских прав на полтора года

Российский боец MMA Александр Емельяненко, который был арестован на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции после ДТП, лишен водительских прав на полтора года, утверждает Телеграм-канал Mash. Как отмечается, в суде спортсмену не удалось опровергнуть факт отказа повиновению полиции.

1 марта в Кисловодске Емельяненко, который находился нетрезвым за рулем, задержала полиция. Боец за рулем своего "Мерседеса" припарковался в запрещенном месте, а когда к машине подъехал эвакуатор и машина ДПС, попытался скрыться, объезжая препятствие по тротуару, а затем столкнулся с машиной и уехал.

В отношении Емельяненко были составлены административные материалы по статьям "нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги" и "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". 2 марта Кисловодский городской суд арестовал Емельяненко на 10 суток за неподчинение требованиям сотрудника полиции.