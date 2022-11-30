Александр Емельяненко: «Коваленко достанется. Я знаю, ему страшно»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) в преддверии боя со Святославом Коваленко в интервью «СЭ» заявил, что он опытнее и сильнее оппонента.

— Сейчас Коваленко достанется. Сейчас он не знает, в какой я форме, — сказал Емельяненко. — Я знаю, ему страшно. Он не боец, он не готов. То, что он когда-то дрался, — это не показатель. На улице все дерутся. Когда выходишь против подготовленного спортсмена — это совсем другое.

— У него боев в поп-ММА много, и он очень часто выходит победителем.

— С кем он дерется? С такими же Коваленко. Я тяжелее, опытнее, сильнее.

16 декабря Емельяненко подерется со Святославом Коваленко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.