Александр Емельяненко: «У Рамзана Кадырова 50 поясов, если не больше»

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) сообщил, что некоторые свои пояса чемпиона он подарил главе Чечни Рамзану Кадырову.

«Я какие-то пояса Рамзану подарил, — признался в интервью «СЭ» Емельяненко. — Все бойцы, которые у него занимаются, ему пояса дарят. Я такое количество поясов в жизни не видел — поясов 50, наверное, если не больше. Все такие хорошие».

16 декабря Емельяненко подерется со Святославом Коваленко на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве.