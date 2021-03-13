Крокоп показал фото с 18-летним сыном

Знаменитый хорватский боец-тяжеловес ММА Мирко «Крокоп» Филипович выложил совместное фото с 16-летним сыном.

Филипович завершил карьеру в марте 2019-го. Боец перенес инсульт после поединка с американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Он одержал победу судейским решением.

Крокоп известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и японской организации Pride.