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Крокоп показал фото с 18-летним сыном

23:00

Знаменитый хорватский боец-тяжеловес ММА Мирко «Крокоп» Филипович выложил совместное фото с 16-летним сыном.

Филипович завершил карьеру в марте 2019-го. Боец перенес инсульт после поединка с американцем Роем Нельсоном на турнире Bellator 216. Он одержал победу судейским решением.

Крокоп известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и японской организации Pride.

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