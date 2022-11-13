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Сегодня, 09:00

UFC 281: результаты всех боев турнира

Давид Хачатрян
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Алекс Перейра и Исраэль Адесанья.
Фото USA Today Sports

В Нью-Йорке завершился турнир UFC 281, в главном бою которого Алекс Перейра (7-1) победил Исраэля Адесанью (23-2) техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Приводим результаты всех боев турнира.

Средний вес: Алекс Перейра (Бразилия) победил Исраэля Адесанью (Нигерия) — ТКО, 5-й раунд.

Минимальный вес: Вейли Жанг (Китай) победила Карлу Эспарзу (США) — Сабмишн, 2-й раунд.

Легкий вес: Дастин Порье (США) победил Майкла Чендлера (США) — Сабмишн, 3-й раунд.

Легчайший вес: Крис Гутиеррес (США) победил Фрэнки Эдгара (США) — КО, 1-й раунд.

Легкий вес: Дэн Хукер (Новая Зеландия) победил Клаудио Пуэльеса (Перу) — ТКО, 2-й раунд.

Легкий вес: Ренато Мойкано (Бразилия) победил Брэда Ридделла (Новая Зеландия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Промежуточный вес: Райан Спэнн (США) победил Доминика Рейеса (США) — КО, 1-й раунд.

Наилегчайший вес: Эрин Бланчфилд (США) победила Молли МакКэнн (Англия) — Сабмишн, 1-й раунд.

Средний вес: Андре Петроски (США) победил Веллингтона Турмана (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Мэтт Фревола (США) победил Оттмана Азайтара (Германия) — КО, 1-й раунд.

Минимальный вес: Каролина Ковалькевич (Польша) победила Сильвану Гомес Хуарес (Аргентина) — Единогласное решение судей.

Промежуточный вес: Майк Тризано (США) победил Чхве Сын У (Южная Корея) — КО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Монтель Джексон (США) победил Хулио Арсе (США) — Единогласное решение судей.

Полутяжелый вес: Карлос Ульберг (Новая Зеландия) победил Николае Негумеряну (Румыния) — КО, 1-й раунд.

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