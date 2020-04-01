Абдулманап Нурмагомедов: «Хабиб победил бы Фергюсона за 2-2,5 раунда»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) набрал лучшую форму в карьере, сообщил «СЭ» отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

На 18 апреля на шоу UFC 249 у Нурмагомедова запланирован поединок с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Сейчас Хабиб находится в России. По его словам, он не может вылететь из страны из-за всевозможных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Бой под угрозой срыва.

— В какой форме Хабиб сейчас?

— Я бы сказал — в идеальной форме. Я даже пошутил: слишком хорошо идем.

— То есть это его лучшая форма за карьеру?

— Да. Не хочу называть цифры, но мы были в отличной форме. Это был самый длительный лагерь. Была вводная часть — 45 дней, основная часть — 60 дней. И осталось (до даты боя) меньше 20 дней.

— Сколько бы Фергюсон продержался против такого Хабиба?

— 2-2,5 раунда. (Илья Андреев, Владимир Подкаменев)