У Фьюри диагностировали шизофрению после победы над Кличко в 2015 году. Он слышал угрожающие голоса

«Словами невозможно описать, в какой темноте я находился».

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что у него диагностировали шизофрению и биполярное расстройство. 38-летний британский боксер поделился подробностями своего состояния в документальном фильме Netflix, премьера которого состоится 27 ноября, сообщает Deadline.

«Это был настоящий ад»

Проблемы с психическим здоровьем Фьюри обострились после победы над украинцем Владимиром Кличко в ноябре 2015 года. Британец завоевал чемпионские пояса, но вскоре столкнулся с тяжелой депрессией. Он начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, набрал вес и практически перестал тренироваться.

В июне 2016-го боксера госпитализировали с подозрением на сердечный приступ. Врачи установили, что он пережил сильный приступ тревоги. По словам Тайсона, в тот период ему казалось, будто радио обращается непосредственно к нему, а неизвестные голоса угрожают его близким.

«Словами невозможно описать, в какой темноте я находился. Это был настоящий ад. Иногда я был уверен, что окажусь в палате с мягкими стенами и запертой дверью», — рассказал Фьюри в документальном фильме.

Сильная тревога мешала британцу спать и общаться с окружающими. Впоследствии он обратился за помощью к психиатру.

Супруга боксера Пэрис вспомнила о его госпитализации, после которой врачи уже говорили о шизофрении. По ее словам, Тайсон был уверен, что неизвестные люди хотят его убить, и просил забрать его из больницы.

«Мне было очень страшно за него», — призналась Пэрис.

Тайсон Фьюри. Фото Getty Images

После тяжелого кризиса Фьюри вернулся на ринг

Британец подчеркнул, что проблемы с психическим здоровьем возникли еще в детстве. В возрасте пяти-шести лет он испытывал сильную тревогу, хотя для нее не было очевидных причин.

В 2016 году реванш с Кличко сначала перенесли из-за травмы голеностопа Фьюри, а затем окончательно отменили по медицинским причинам. Длительное отсутствие британца на ринге также было связано с антидопинговым разбирательством. К осени 2017-го его вес значительно увеличился, а карьера оказалась под угрозой завершения.

Переломным моментом Тайсон считает вечеринку на Хэллоуин в 2017 году. Тогда он пришел в костюме скелета и, наблюдая за другими гостями, осознал, насколько сильно изменилась его жизнь. Вернувшись домой, боксер решил начать все заново.

«Я обратился к ведущему специалисту, и мне диагностировали шизофрению и биполярное расстройство», — отметил Фьюри в интервью The Guardian.

По словам спортсмена, с тех пор он научился лучше справляться со своим состоянием, хотя по-прежнему вынужден уделять внимание психическому здоровью. Важную роль в его восстановлении сыграли тренировки и поддержка близких.

В июне 2018 года тяжеловес возобновил профессиональную карьеру. А в феврале 2020-го победил Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Новый фильм выйдет перед боем с Джошуа

Документальную картину о Фьюри сняла режиссер Люси Уилкокс. В ней использованы архивные кадры и интервью с самим боксером, его супругой Пэрис и отцом Джоном. Фильм посвящен не только спортивным достижениям британца, но и его отношениям с близкими, проблемам с психическим здоровьем и борьбе с зависимостями.

Премьера состоится за две недели до поединка Тайсона с Энтони Джошуа. Встреча британских тяжеловесов запланирована на 11 декабря в Кардиффе.

За профессиональную карьеру Фьюри провел 39 боев: одержал 36 побед (25 — нокаутом), потерпел два поражения и один поединок завершил вничью. Оба поражения британцу нанес украинец Александр Усик в 2024 году.

В интервью The Guardian Тайсон назвал предстоящий поединок с Джошуа последним в своей карьере. При этом признался: пока не знает, чем займется после окончательного ухода с ринга.