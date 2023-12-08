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Сегодня, 18:12

Кремлев хочет организовать Джалолову бой с победителем пары Фьюри — Усик

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент Международной ассоциации бокса IBA Умар Кремлев хочет организовать бой тяжеловесу из Узбекистана, чемпиону Олимпийских игр в Токио-2020 Бахордиру Джалолову с победителем пары Александр Усик — Тайсон Фьюри.

«Он хочет организовать бой с победителем этой пары. Я всегда готов. Мне нужно провести один громкий бой, — сказал Джалолов «СЭ». — Кто опаснее? Думаю, Усик. У него большая любительская школа».

Усик и Фьюри сразятся 17 февраля на вечере бокса в Саудовской Аравии.

На счету Джалолова в профессиональном боксе 14 побед и 0 поражений.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
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