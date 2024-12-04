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Дрозд считает Бивола фаворитом в бою-реванше с Бетербиевым

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился ожиданиями от реванша между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Поединок пройдет 22 февраля в Эр-Рияде.

«По поводу предстоящего поединка, я считаю, что у Димы много шансов. Повторю, он и в первом поединке выиграл, но произошла судейская ошибка или коллизия, на мой взгляд. Соответственно, для меня фаворит Бивол и он должен быть хорошо готов», — приводит Vprognoze.ru слова Дрозда.

Артур Бетербиев. Бетербиев и Бивол проведут реванш. Пока это самый интригующий бой 2025-го

12 октября в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола большинством судейских голосов и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.

Источник: Vprognoze.ru
Бокс
Артур Бетербиев
Григорий Дрозд
Дмитрий Бивол
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