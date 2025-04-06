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6 апреля, 14:40

Никита Цзю — о победе брата на вечере бокса в Ньюкасле: «Идеальный бой в его исполнении»

Алина Савинова
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Боксер Никита Цзю оценил победу своего брата Тима над американцем Джозефом Спенсером в главном поединке вечера бокса в Ньюкасле (Австралия).

Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде. 30-летний Цзю стал обладателем пояса WBO Inter-Continental в первом среднем весе.

«Это был идеальный бой в его исполнении. Тим действовал с умом и дрался так, как он умеет. Это самая опасная версия Тима — он думает над следующим шагом, преследует соперника, а потом взрывается. Начало было медленным, но это было предсказуемо. Тим расставлял ловушки и изучал оппонента. В 3-4 раундах Тим почувствовал себя комфортно и нашел свою дистанцию. После этого он наносил серьезный урон», — сказал Никита Цзю в интервью Джею Макаллистеру.

Джозеф Спенсер против Тима Цзю.Тим Цзю вынес Джоуи Спенсера. Кто следующий?

Теперь на счету Цзю 25 побед и 2 поражения за карьеру. Спенсер потерпел второе поражение при 19 победах.

Никита Цзю
Тим Цзю
Бокс
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