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Сегодня, 14:23

Бетербиев поблагодарил фанатов за поддержку: «Я прочитал почти все комментарии и сообщения»

Давид Хачатрян
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Чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0) поблагодарил всех, кто поддерживал его во время боя с Каллумом Смитом (29-2).

«Говорят, что бокс — самый одинокий вид спорта, потому что в ринге есть только ты и соперник. С одной стороны, это, конечно, правда, но 13 января в «Видеотрон Центре» я почувствовал колоссальную поддержку. Я не знаю сколько точно людей пришло, но вас было очень много. Для меня было большой радостью выйти на ринг в Квебеке.

Хочу поблагодарить и тех, кто поддерживал и поддерживает меня в интернете. Я прочитал почти все комментарии и сообщения. Ответить каждому, конечно, не получится, но я вижу все ваши добрые слова. Ну и конечно, особая благодарность моей команде, с которой в очередной раз мы прошли весь этот путь. И сделали это, как мне кажется, удачно!» — написал россиянин в соцсетях.

Бетербиев победил Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. Бой состоялся в ночь на 14 января на арене Videotron Centre в Квебеке, Канада.

Бокс
Артур Бетербиев
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