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2 марта, 17:53

Боксер Севейдж ждет возможности, чтобы начать процесс получения гражданства России

Алина Савинова
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Американский боксер Деандре Севейдж ответил на вопрос о получении гражданства России.

«Я жду этой возможности. Я сейчас проехал по стране, Россия и люди здесь мне очень нравятся. Можно даже сказать, что меня начали сильно поддерживать перед боем», — приводит ТАСС слова спортсмена.

2 марта Севейдж проведет бой против россиянина Дмитрия Кудряшова. На счету американца 4 победы (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе Кудряшова 26 побед (25 нокаутом) и 6 поражений.

Источник: ТАСС
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